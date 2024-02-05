Экс-посол Молдавии в РФ назвал Гагаузию инородным телом для республики

Автономию используют для дестабилизации политической ситуации, заявил Анатолий Цэрану

КИШИНЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Бывший посол Молдавии в России, политолог Анатолий Цэрану заявил, что Гагаузская автономия является инородным телом для государства, которое используется для дестабилизации политической ситуации. Таким образом он прокомментировал торжественные мероприятия, прошедшие в автономии по случаю 10-й годовщины референдума, на котором гагаузы высказались против интеграции в Евросоюз.

"Гагаузия остается инородным телом для Молдавии. И оно используется по максимуму для дестабилизации политической ситуации и нанесения ущерба национальной безопасности Молдавии. Сожалею, что Кишинев так и не нашел средства для ликвидации этой угрозы", - утверждал Цэрану в эфире телеканала "ТВР Молдова", который финансируется правительством Румынии.

В феврале 2014 года на территории Гагаузии прошел референдум, более 96% участников которого высказались за интеграцию Молдавии в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана (позднее преобразован в Таможенный союз ЕАЭС). Еще столько же граждан поддержали идею "отложенного статуса автономии" на случай, если Молдавия присоединится к Румынии, а также высказались против интеграции в ЕС. В Кишиневе этот плебисцит объявили незаконным и возбудили против его организаторов уголовные дела. В честь референдума в 2017 году парламент Гагаузии учредил День народного единства. 2 февраля по случаю праздника в Комрате прошел праздничный марш, концерт и другие мероприятия.

Провозглашение Гагаузской Республики 19 августа 1990 года вылилось в конфликт, который Кишинев попытался урегулировать силой, однако избежать кровопролития помогли советские войска. Тогда представители Кишинева и Комрата сели за стол переговоров, а в декабре 1994 года парламент Молдавии принял закон об особом статусе Гагаузской автономии. Отношения между Комратом и Кишиневом вновь обострились после победы Гуцул, представляющей оппозицию, на выборах главы автономии.