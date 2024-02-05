Экс-депутат Рады считает, что Киев ждет удобного момента для отставки Залужного

Игорь Мосийчук считает, что офис президента Украины намерен перевалить вину на главкома ВСУ за будущие провалы на фронте

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский тянет с отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного, поскольку ждет удобного момента, чтобы переложить на него вину за грядущие провалы на фронте. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

"Офис президента сознательно тянет с отставкой Залужного, со сменой силового руководства, частично политического руководства страны. <...> Потому что главная цель - Залужный, и они хотят его уволить в выгодный информационный момент, - заявил Мосийчук в Telegram-канале. - Потеря Авдеевки, не дай бог, окружение вооруженных сил в Авдеевке станут причиной отставки Залужного. Обществу покажут: смотрите, он допустил, он виноват".

Экс-депутат также выразил уверенность, что "офис президента собирается зачистить военное руководство страны, всех связанных или имеющих отношение к Залужному генералов и руководителей". По мнению Мосийчука, в числе прочих будут уволены такие верные главкому генералы, как начальник Генштаба Сергей Шаптала, начальник национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук, командующий 10-м армейским корпусом Василий Зубанич. "А зачем это делается? Правильно, потому что приближаются сроки, когда истекает легитимность президента", - заключил Мосийчук, имея в виду отмену президентских выборов, которые должны были пройти в марте.

Накануне Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI признал, что рассматривает возможность перестановок в военном руководстве страны. На прошлой неделе американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в Киеве сообщила, что Залужный пока сохранит свой пост, однако решение о его отставке уже принято. Уже сегодня депутат Верховной рады Евгений Шевченко выступил с утверждением, что главком якобы согласился уехать послом в Великобританию и его могут отправить в отставку в ближайшие дни. Отставку главнокомандующего украинские издания связывают с провалом летнего "контрнаступления" ВСУ и политическими амбициями Залужного.

2 февраля Залужный доложил Зеленскому о сложной ситуации под Авдеевкой. Этот город за время конфликта в Донбассе был превращен украинскими войсками в один из главных укрепрайонов. В конце декабря 2023 года Залужный заявил, что украинская армия может оставить Авдеевку через два-три месяца.