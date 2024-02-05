В Раде намерены пополнять ряды ВСУ осужденными

Мобилизация должна быть добровольной, подчеркнул зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Мобилизация осужденных может стать одним из инструментов пополнения рядов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев.

"Вы знаете, моя личная позиция, что это один из инструментов, который можно применять. Но мы должны понимать, что это прежде всего должна быть добровольная мобилизация. Во-вторых, должны быть все же командиры, которые будут соглашаться и именно должны рекрутировать осужденных, понимать, что с этими они готовы работать, с этими не готовы", - сказал он в комментарии агентству РБК-Украина.

Чернев заявил, что у него лично "есть [соответствующие] запросы от командиров на местах <...>". По его словам, также поступают обращения от осужденных.

Говоря о законопроекте о мобилизации, депутат отметил, что его новая редакция лучше, но спорные моменты остаются. "Он несколько лучше, потому что все же услышали некоторые предложения. И эти предложения включены в законопроект, или, наоборот, убраны некоторые нормы. Но все равно, к сожалению, не все то, что мы предлагали, Минобороны включило. Мы хотим пригласить Минобороны и услышать, почему не были включены нормы и почему появились некоторые новые. Здесь нужно услышать позицию авторов и дальше принимать решения", - подытожил он.

30 января кабмин Украины внес в Верховную раду доработанный законопроект о мобилизации, первая версия которого вызвала возмущение в обществе и разногласия среди депутатов. Новая редакция законопроекта содержит нормы о постановке на воинский учет ранее судимых граждан, а также о добровольной мобилизации осужденных, отбывающих условный срок.