Шольц обсудил с Нетаньяху ситуацию с доставкой гуманитарной помощи в Газу

Канцлер Германии и премьер-министр Израиля также обсудили положение оставшихся заложников

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого стороны обсудили ближневосточный конфликт и ситуацию с доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц сегодня вновь поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", - сказал Хебештрайт. "Нетаньяху проинформировал канцлера о военной ситуации в секторе Газа и на израильско-ливанской границе. Он [канцлер ФРГ] подчеркнул острую необходимость существенного улучшения доступа и доставки гуманитарной помощи населению Газы. Нынешняя ситуация со снабжением и безопасностью палестинского гражданского населения вызывает большую тревогу", - констатировал представитель правительства Германии.

Кроме того, по словам Хебештрайта, Шольц также указал, что, "с точки зрения правительства ФРГ, только переговорное решение на основе двух государств откроет перспективу устойчивого решения ближневосточного конфликта". "Это должно относиться к сектору Газа и Западному берегу [реки Иордан]. Центральная роль в этом принадлежит реформированной палестинской автономии", - резюмировал представитель кабмина ФРГ.

Шольц и Нетаньяху, как добавил Хебештрайт, "также обсудили положение оставшихся заложников". "Правительство ФРГ активно поддерживает все усилия, которые ведут к их скорейшему освобождению", - сказал он.