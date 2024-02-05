Китайская пилотажная группа показала в Эр-Рияде возможности истребителя "Чэнду J-10"

Летчики из КНР работали с цветным дымом, что позволило зрителям лучше рассмотреть траекторию полета

ЭР-РИЯД, 5 февраля. /ТАСС/. Пилотажная группа китайских ВВС "1 августа" продемонстрировала групповые фигуры высшего пилотажа и прошла на минимальной дистанции друг от друга на истребителях четвертого поколения "Чэнду J-10" ("Стремительный дракон") на летной программе на Международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии.

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Как передает корреспондент ТАСС с места событий, китайские летчики работали с цветным дымом, что позволило зрителям лучше рассмотреть траекторию полета. Особенностью пилотажной группы "1 августа" является то, что каждое шоу китайцев сопровождается дымами нового цвета. На авиашоу в Эр-Рияде пилотажная группа часто применяла зеленый - цвет национального флага Саудовской Аравии.

Международная выставка вооружений World Defence Show 2024 проходит в Эр-Рияде (Королевство Саудовская Аравия) с 4 по 8 февраля.