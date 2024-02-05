Хаменеи призвал элиты мусульманского мира добиваться разрыва связей с Израилем

Руководитель Ирана отметил, что элитам необходимо обращать внимание людей на связь между человеческими трагедиями в Газе и поддержкой США сионистского режима

ДУБАЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи призвал элиты мусульманских стран воздействовать на власти своих государств, чтобы те разорвали экономические связи с Израилем и перестали оказывать ему поддержку. Об этом он заявил на встрече с командующими и офицерами ВВС и сил противовоздушной обороны армии исламской республики.

Духовный лидер подчеркнул, что элиты исламских государств, к которым, по его мнению, относятся политики, ученые и представители СМИ, должны "информировать общественность и призывать народы мусульманских стран требовать от своих правительств нанести сильный удар по сионистскому режиму (по Израилю - прим. ТАСС)". Этот удар, по его словам, "не подразумевает вступление в войну, а означает разрыв экономических отношений с сионистским режимом".

Руководитель исламской республики, слова которого приводит его пресс-служба, отметил, что элитам необходимо обращать внимание людей на "связь между человеческими трагедиями в Газе и поддержкой Соединенными Штатами сионистского режима". Он также добавил, что "народы обладают властью разогнать правительства и заставить их отказаться от поддержки сионистского режима".