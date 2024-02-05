МИД Южной Осетии призвал Грузию избавиться от иллюзий относительно республики и Абхазии

Глава ведомства Ахсар Джиоев также указал на необходимость принятия существующих после 2008 года геополитических реалий

ЦХИНВАЛ, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Южной Осетии призвало Грузию избавиться от иллюзий относительно Южной Осетии и Абхазии и принять, существующие после 2008 года, геополитические реалии. Об этом заявил ТАСС глава внешнеполитического ведомства республики Ахсар Джиоев, комментируя заявление кандидата в премьер-министры Грузии Иракли Кобахидзе о мирном "возвращении" территорий Абхазии и Южной Осетии.

"Заявление кандидата в премьер-министры Грузии Иракли Кобахидзе о мирном "возвращении" территорий Абхазии и Южной Осетии рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Подобные высказывания на разных уровнях делались и ранее. Совершенно очевидно, что они не актуальны для нас. Осетинский народ, не единожды испытавший "миролюбие" южного соседа (Грузии - прим. ТАСС), прекрасно понимает истинный смысл и цену подобным словам. Призываем избавиться от своих иллюзий и принять существующие геополитические реалии, сложившиеся в регионе после августа 2008 года", - сказал Джиоев.

Ранее кандидат в премьер-министры Грузии в своей программе, направленной в парламент, заявил, что грузинские власти планируют продолжить курс на мирное урегулирование отношений с Россией, и что правительство Кобахидзе в случае его утверждения намерено добиваться вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии, соответствующие указы были подписаны президентом Российской Федерации.