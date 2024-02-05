Координатор ООН по Газе обсудила на Кипре создание морского коридора в Газу

Сигрид Каг перед этим побывала в ОАЭ, сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик

ООН, 5 февраля. /ТАСС/. Старший координатор ООН по вопросам реконструкции и гуманитарным вопросам, касающимся сектора Газа, Сигрид Каг обсудила на Кипре перспективы создания морского гуманитарного коридора в анклав. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Сигрид Каг только что завершила визит на Кипр, в ходе которого обсуждала возможный морской коридор в Газу. На Кипре она провела встречи с представителями правительства, в том числе с президентом Никосом Христодулидисом и министром иностранных дел Константиносом Комбосом. Она также посетила аэропорт и морской порт города Ларнака", - сказал он.

Перед этим Каг побывала в Объединенных Арабских Эмиратах, добавил Дюжаррик. Он отметил, что целью поездки было обсуждение гуманитарной ситуации в палестинском анклаве.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны палестино-израильского конфликта сотрудничать с Каг, назначение которой является одним из требований резолюции Совета Безопасности ООН 2720, принятой в декабре 2023 года. Каг приступила к своим обязанностям 8 января.

В конце января газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американские, британские и европейские чиновники оказывают давление на Израиль, требуя разрешить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа через порт Ашдод. Согласно плану Запада, товары будут поставляться с Кипра в порт Ашдод, а оттуда перевозиться на контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" и попадать в Газу. В конечном счете должна будет возникнуть альтернатива поставкам помощи через Египет, отвечающая требованиям Израиля с точки зрения проверочных процедур.