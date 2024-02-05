Республиканцы США назвали пустой тратой времени рассмотрение проекта Сената о границе

По их мнению, формулировки в законопроекте "одобряют политику" президента Соединенных Штатов Джо Байдена, которая привела к "катастрофе на границе"

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Лидеры фракции Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США считают провальными согласованные Сенатом пакетные договоренности по оказанию помощи Украине и Израилю, а также ужесточению контроля над американо-мексиканской границей. Об этом говорится в их совместном письменном заявлении.

"Любое рассмотрение этого сенатского законопроекта в его нынешней форме - пустая трата времени. В Палате представителей он обречен на провал. Мы призываем Сенат США отклонить его", - отметили спикер Палаты представителей Майк Джонсон (от штата Луизиана), лидер республиканского большинства в нижней палате Стивен Скалис (республиканец от штата Луизиана), его заместитель Том Эммер (от штата Миннесота).

"Республиканцы Палаты представителей выступают против сенатского законопроекта об иммиграции, потому что он не работает в различных областях политики, необходимых для обеспечения безопасности нашей границы, и фактически стимулирует рост нелегальной иммиграции", - подчеркнули конгрессмены.

По их мнению, формулировки в законопроекте "одобряют политику" президента США Джо Байдена, которая привела к "катастрофе на границе". Республиканцы обнаружили в инициативе "лазейки, предоставляющие слишком широкие полномочия" министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, "который доказал, что будет использовать все возможные меры вопреки закону, чтобы держать границу открытой".

Конгрессмены призвали членов Сената принять одобренный около девяти месяцев назад Палатой представителей законопроект об обеспечении безопасности на границе. "Этот законопроект содержит необходимые компоненты для того, чтобы реально остановить поток нелегальных мигрантов и положить конец нынешнему кризису. Сенат должен принять его немедленно. На карту поставлен суверенитет Америки", - подчеркивается в документе.

Сенат 4 февраля представил пакетные договоренности о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, объединяющие средства на ужесточение пограничного контроля на южной границе, помощь Украине и Израилю. Джонсон ранее уже называл предложение Сената "заведомо непроходным".