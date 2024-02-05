США рассматривают оказание помощи палестинцам через ЮНИСЕФ и другие организации

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател добавил, что финансирование возможно через перенаправление другим структурам денежных средств, которые предназначались БАПОР

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают вариант оказания помощи палестинцам через Всемирную продовольственную программу ООН, Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), другие организации, а также путем перераспределения взносов в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Мы рассматриваем различные варианты для поддержки гражданского населения в Газе через таких партнеров, как Всемирная продовольственная программа [ООН], ЮНИСЕФ и другие неправительственные организации", - сказал он. Пател добавил, что финансирование возможно и через перенаправление другим структурам денежных средств, которые предназначались БАПОР.

Пател также сообщил, что Сенат США предложил законопроект, который, в частности, помимо оказания дополнительной помощи Украине и Израилю, предполагает выделение помощи на гуманитарные нужды. "Законопроект предполагает $10 млрд на гуманитарные нужды, - сказал он. - Мы ожидаем, что $1,4 млрд запланированы для [оказания помощи жителям] Газы".

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что Соединенные Штаты поддерживают деятельность БАПОР, но пока не станут переводить новые взносы для ее работы напрямую в Газу.

Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября 2023 года.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было учреждено в 1949 году. В его задачи входит предоставление медицинской, социальной, продовольственной помощи и образования 5,9 млн беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане, Сирии. БАПОР финансируется за счет добровольных взносов государств - членов ООН, а также стран Евросоюза и международных неправительственных организаций.