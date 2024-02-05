Шольц подтвердил, что Макрон в мае совершит государственный визит в Германию

Канцлер ФРГ отметил, что 2024 год станет особенным годом для германо-французских отношений

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон в мае совершит непродолжительный государственный визит в ФРГ, который должен был состояться в июле 2023 года, но был отложен из-за охвативших Францию беспорядков.

"2024 год станет особенным годом для германо-французских отношений. В мае президент [Макрон] совершит краткий государственный визит в Германию и ожидается здесь. Чемпионат Европы по футболу начнется в Германии в июне, а позже в Париже начнутся Олимпийские игры. Мы действительно с нетерпением ждем всего этого", - заявил Шольц в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем.

23 января Agence France Presse отмечало, что Макрон посетит Германию с 26 по 28 мая с государственным визитом. Как указывало агентство, Макрона пригласил совершить государственный визит президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Это произошло в ходе их встречи в Берлине, куда французский президент прибыл, чтобы почтить память ветерана германской политики Вольфганга Шойбле, умершего в конце декабря 2023 года. Майский визит Макрона пройдет в тот момент, когда Германия будет праздновать 75-летие своей конституции.

Государственный визит Макрона изначально планировался на начало июля 2023 года, но был перенесен из-за массовых беспорядков, вспыхнувших во Франции в июне 2023 года.