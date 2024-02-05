В США заявили, что не могут проверить информацию об ударах ВСУ по мирному населению

Представитель Госдепа Ведант Пател заявил, что Вашингтон не доверяет соответствующим утверждениям Москвы и не считает их достоверными

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не в состоянии проверить информацию об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, в том числе в Лисичанске. С таким утверждением выступил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Я видел эти сообщения, - сказал Пател. - У нас нет возможности независимо проверить эту информацию".

Представитель Госдепа также заявил, что Вашингтон не доверяет соответствующим утверждениям Москвы, не считая их достоверными.

Ранее Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с обстрелом ВСУ Лисичанска. Ожидается, что встреча пройдет 6 февраля. Генсек ООН Антониу Гутерриш уже осудил обстрел Лисичанска, указав на недопустимость нападения на гражданских лиц и инфраструктуру.