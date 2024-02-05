Глава МИД Италии считает, что Балканы имеют приоритет перед Украиной на вступление в ЕС

Рим работает над тем, чтобы убедить всех европейских партнеров в центральной роли Балкан, отметил Антонио Таяни

РИМ, 5 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил о приоритетном праве государств Западных Балкан на вступление в ЕС. Как он сказал на встрече "Друзей Западных Балкан" с участием коллег из балканских и других европейских стран, Рим работает над тем, чтобы эта цель была достигнута до 2030 года.

"Мы работаем над тем, чтобы убедить всех европейских партнеров в центральной роли Балкан. Поскольку обсуждается кандидатура Украины на вступление, мы должны помнить, что до нее заявки подали другие страны, которые имеют приоритетное право. (Председатель Европейского совета) Шарль Мишель сказал, что [они могут быть приняты] до 2030 года, я думаю, мы можем сделать это раньше", - сказал Таяни.

Сейчас ЕС объединяет 27 стран. Статус кандидатов на вступление в сообщество имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Ранее саммит ЕС принял решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Участники саммита также объявили о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество и пообещали вернуться в марте к рассмотрению вопроса о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины, если к этому моменту страна будет полностью соответствовать всем критериям для приема. Представители Балканских стран выражали некоторую досаду по поводу того, что все внимание было приковано к Украине, в то время как они годами ждут подвижек в процессе вступления в ЕС. Рим всегда поддерживал расширение сообщества за счет приема Балканских государств, считая этот регион приоритетным в своей внешней политике.