Во Франции сообщили о планах активизировать диалог в Веймарском формате с ФРГ и Польшей

Премьер-министр республики Габриэль Атталь отметил, что переговоры будут сосредоточены вопросах поддержки Украины, укрепления европейского суверенитета и реформирования Европейского союза

ПАРИЖ, 5 февраля. /ТАСС/. Франция, Германия и Польша намерены активизировать сотрудничество в Веймарском формате. Об этом сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь на пресс-конференции по итогам встречи в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"На следующей неделе главы МИД Франции, Германии и Польши встретятся для новых переговоров в формате Веймарского треугольника", - сказал Атталь. По его словам, "возобновление этого формата свидетельствует о полном возвращении Польши на европейскую политическую авансцену".

Он отметил, что переговоры Веймарской тройки будут сосредоточены вопросах поддержки Украины, укрепления европейского суверенитета и реформирования Европейского союза.

"Веймарский треугольник" - трехсторонний формат Германии, Франции и Польши, созданный в августе 1991 года. Изначально он ставил задачу развивать сотрудничество между тремя странами и задумывался как инструмент сближения Польши с ЕС и НАТО.