ОАЭ призвали прекратившие финансирование БАПОР страны пересмотреть свое решение

Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян заявил, что деятельность агентства необходима для укрепления безопасности и стабильности в регионе

ДУБАЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян призвал страны, прекратившие финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), пересмотреть свое решение.

Как сообщило информационное агентство WAM, министр принял в Абу-Даби генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини. В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что гуманитарная ситуация в секторе Газа требует "согласованных действий международного сообщества по поддержке БАПОР и всех усилий ООН, направленных на оказание помощи палестинскому народу".

По словам министра, ОАЭ продолжат оказывать финансовую помощь БАПОР, деятельность которого "необходима для укрепления безопасности и стабильности в регионе". Он также "выразил признательность ООН и БАПОР за незамедлительные действия по расследованию обвинений", выдвинутых против сотрудников агентства, которые подозреваются в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Ранее генеральный комиссар БАПОР сообщил, что после визита в ОАЭ планирует посетить Катар и Кувейт. Поездка Лаззарини в монархии Персидского залива проходит на фоне решения некоторых стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, приостановить финансирования БАПОР из-за подозрений в причастности нескольких сотрудников агентства к нападению ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября 2023 года.

3 февраля президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян распорядился выделить $5 млн на поддержку деятельности БАПОР в секторе Газа. О дополнительном финансировании агентства объявил глава внешнеполитического ведомства ОАЭ на встрече со старшим координатором ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению сектора Газа Сигрид Кааг.