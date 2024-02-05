Блинкен заявил о намерении США отказывать в визах уличенным в применении шпионского ПО

Пояснения в заявлении госсекретаря США не приводятся

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут отказывать в выдаче американских въездных виз иностранным гражданам, уличенным в использовании шпионского программного обеспечения (ПО). Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как говорится в его письменном заявлении, американское правительство приступает к реализации "новой политики, которая разрешает визовые ограничения в отношении лиц, причастных к злоупотреблению коммерческим шпионским ПО". Детали и дальнейшие пояснения в заявлении главы внешнеполитического ведомства США не приводятся. В нем содержится напоминание о том, что ранее американская администрация уже приняла ряд решений, направленных на пресечение распространения шпионского ПО.

Президент Джо Байден подписал в марте 2023 года указ, запрещающий правительству применение специализированного коммерческого шпионского ПО, которое может угрожать безопасности США. С точки зрения Белого дома, "растущее число стран во всем мире" использует ПО для электронной слежки "в том числе для запугивания политических оппонентов и обуздания инакомыслия, ограничения свободы слова и мониторинга деятельности <...> активистов и журналистов". Причем таким образом действуют не только "авторитарные режимы", считает Белый дом. По его свидетельству, "демократические правительства также сталкиваются с откровениями, согласно которым действующие лица внутри" их структур власти "используют коммерческое шпионское ПО, чтобы брать на прицел сограждан без надлежащей санкции суда, гарантий [соблюдения прав человека] и надзора".