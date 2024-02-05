Глава МИД Израиля пообещал предъявить доказательства связей БАПОР с терроризмом

По мнению Исраэля Каца, созданная ООН комиссия должна "незамедлительно раскрыть правду, что потребует немедленной отставки главы БАПОР Филиппа Лаззарини"

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 февраля. /ТАСС/. Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац пообещал предоставить подтверждения того, что Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) причастно к террористической деятельности.

"Поздравления ООН в связи с формированием комиссии по расследованию [деятельности БАПОР]. Мы предоставим все доказательства, выявляющие связи БАПОР с терроризмом и его вредоносные последствия для региональной стабильности", - написал он в X (ранее Twitter).

По мнению Каца, созданная ООН комиссия должна "незамедлительно раскрыть правду, что потребует немедленной отставки главы БАПОР Филиппа Лаззарини".

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш назначил независимую группу для оценки деятельности БАПОР, которую возглавит экс-глава МИД Франции Катрин Колонна. Задача группы - оценить, "делает ли агентство в рамках своих полномочий все, чтобы обеспечить нейтральность, а также, дать ответ на обвинения в серьезных нарушениях".

До этого несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября 2023 года. Как сообщали в ООН, без возобновления финансирования функционирование БАПОР может оказаться под угрозой к концу февраля.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было учреждено в 1949 году. В его задачи входит предоставление медицинской, социальной, продовольственной помощи и образования 5,9 млн беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане, Сирии. БАПОР финансируется за счет добровольных взносов государств - членов ООН, а также стран Евросоюза и международных неправительственных организаций.