Байден выразил надежду на одобрение Сенатом законопроекта о выделении допфинансирования

В документе объединяются средства на поддержку Украины и Израиля, а также на ужесточение пограничного контроля, рассказал президент США

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассчитывает на то, что Сенат Конгресса одобрит законопроект о выделении дополнительного финансирования, в котором объединяются средства на поддержку Украины и Израиля, а также на ужесточение пограничного контроля. Он заявил об этом, отвечая на вопросы журналистов в Лас-Вегасе.

"Надеюсь на одобрение в Сенате", - приводит пресс-пул Белого дома его слова об инициативе верхней палаты законодательного органа.

Сенат 4 февраля представил пакетные договоренности о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, объединяющие средства на ужесточение пограничного контроля на южной границе, помощь Украине и Израилю. Спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) ранее уже называл предложение Сената "заведомо непроходным".