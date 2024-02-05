Депутаты оппозиции Молдавии рассказали делегации ПАСЕ о злоупотреблениях власти

Подчеркнуто, что введенная властями цензура в СМИ, давление на оппозицию отрицательно влияют на развитие демократических институтов в республике

КИШИНЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) Молдавии рассказали представителям Комиссии по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о злоупотреблениях правящей в республике Партии действия и солидарности (ПДС).

"В ходе встречи депутаты от оппозиции рассказали о реальной политической ситуации в нашей стране, при которой правительство ПДС действует только в своих интересах, не учитывая нужды граждан, с серьезными нарушениями законодательства, имитируя реализацию реформ", - говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале БКС. В нем отмечено, что делегацию ПАСЕ проинформировали о серьезных отклонениях от закона, которые были допущены правящей партией при изменении избирательного законодательства, реформе юстиции. Подчеркнуто, что введенная властями цензура в СМИ, давление на оппозицию отрицательно влияют на развитие демократических институтов в Молдавии.

Содокладчики Комиссии по мониторингу ПАСЕ Пьер-Ален Фридез и Занда Калниня-Лукашевица находятся в эти дни в Молдавии с ознакомительным визитом. Во встрече с ними приняли участие депутаты фракции БКС Григорий Новак, Адела Рэйляну, Владимир Односталко, Федор Гагауз и Константин Старыш.

На прошлой неделе в Кишиневе прошли антиправительственные митинги, организованные оппозиционными Партиями социалистов и партией "Возрождение", участники которых также потребовали отставки президента Майи Санду, правительства Дорина Речана, проведения досрочных парламентских выборов. Антиправительственные протесты в республике начались летом 2022 года, участники которых обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни, со стремительным ростом цен, подвергают критике за милитаристские заявления на фоне ситуации на Украине, а также за рост военных расходов.

В этой ситуации Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий правоохранителям. В стране был введен режим ЧП, приостановлено вещание 12 молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, были заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей ПСРМ, партии "Шор" и других.