В Израиле заявили, что будут уничтожать отряды ХАМАС и в Рафахе

Министр обороны еврейского государства Йоав Галант выразил мнение, что сухопутная операция в Газе является правильным путем для оказания давления на радикальное палестинское движение и его лидеров с целью возвращения удерживаемых в анклаве израильских заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 февраля. /ТАСС/. Израильские военные намерены уничтожать вооруженные отряды радикального палестинского движения ХАМАС и в городе Рафах на границе с Египтом. Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны Израиля Йоав Галант.

Он выразил мнение, что сухопутная операция в секторе Газа является правильным путем для оказания давления на ХАМАС и его лидеров с целью возвращения удерживаемых в анклаве израильских заложников, и она будет продолжаться. "Мы дойдем также до мест, где мы еще не сражались, - в центре секторе Газа и на юге, особенно в последнем остающемся оплоте ХАМАС в Рафахе", - сказал Галант.

Министр вновь заявил, что, с точки зрения Израиля, у участников палестинских вооруженных отрядов есть один выбор - "сдаться или умереть, другого варианта у них нет". "Каждый террорист, прячущийся в Рафахе, должен знать, что он закончит так же, как те, кто был в Хан-Юнисе и Газе", - добавил Галант.