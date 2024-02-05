ОАЭ заявили о готовности поддерживать усилия по смягчению последствий украинского кризиса

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул "последовательный подход ОАЭ к поддержанию мира и стабильности", передает информационное агентство WAM

ДУБАЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о готовности Абу-Даби поддерживать инициативы, направленные на смягчение гуманитарных последствий украинского кризиса. Об этом сообщило информационное агентство WAM.

В ходе переговоров, как отмечает агентство, стороны обсудили некоторые вопросы региональной и международной повестки, в том числе конфликт между Россией и Украиной. В этом контексте Мухаммед бен Заид подчеркнул "последовательный подход ОАЭ к поддержанию мира и стабильности", а также выразил "готовность поддерживать все инициативы и начинания, которые могли бы смягчить гуманитарные последствия украинского кризиса".

Кроме того, в сообщении агентства отмечается, что Мухаммед бен Заид поблагодарил Путина за "успех посреднических усилий ОАЭ в процессе недавнего обмена военнопленными между Российской Федерацией и Украиной".

В понедельник пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре глав двух государств. Согласно заявлению российской стороны, президенты обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, гуманитарную помощь сектору Газа, а также атаку Киева на военно-транспортный самолет Ил-76, в результате которой погибли 74 человека, в том числе 65 украинских пленных, направлявшихся на обмен.