Байден призвал спикера Джонсона уделить внимание законопроекту о допфинансировании

Американский президент отметил, что есть двухпартийные договоренности, детали которых будут известны на этой неделе

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей американского Конгресса Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана) уделить внимание предложенному Сенатом законопроекту о выделении дополнительного финансирования, в котором объединены средства на поддержку Украины и Израиля, а также на ужесточение пограничного контроля.

"Мое послание спикеру Джонсону - уделите внимание тому, что делает Сенат. У нас есть двухпартийные договоренности, детали которых вы увидите на этой неделе", - сказал американский лидер, напомнив, что первое процедурное голосование в верхней палате Конгресса состоится 7 февраля. Байден пообщался с журналистами в Лас-Вегасе (штат Невада), его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Сенат 4 февраля представил пакетные договоренности о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, объединяющие средства на ужесточение пограничного контроля на южной границе, помощь Украине и Израилю. Джонсон ранее уже называл предложение Сената "заведомо непроходным".