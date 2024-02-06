Главе "Львовского арсенала" назначили домашний арест за хищение при военных закупках

Руководителю департамента военно-технической политики Минобороны Украины Тоомасу Нахкуру суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства, он должен сдать загранпаспорт и носить электронный браслет

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины отправил под домашний арест директора "Львовского арсенала" Юрия Збитнева по делу о хищениях при закупках минометных снарядов. Об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК).

По его данным, Збитневу разрешено выходить из дома только с 08:00 до 12:00, его обязали носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и не общаться с определенными следствием лицами. Ранее он был допрошен с использованием полиграфа.

28 января Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о предъявлении обвинения служащему Минобороны и еще некоторым подозреваемым в попытке хищения 1,5 млрд гривен (почти $40 млн) при закупке минометных снарядов. По данным следствия, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии снарядов с поставщиком вооружений "Львовский арсенал", на счета предприятия была переведена вся сумма, предусмотренная по документам. Однако ни одного снаряда на Украину не поступило. Часть средств была переведена на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить боеприпасы, остальные деньги остались на счетах украинской компании. В ведомстве добавили, что один из фигурантов был задержан при попытке покинуть Украину, он заключен под стражу.

Ранее ЦПК сообщал, что еще одному фигуранту - руководителю департамента военно-технической политики Минобороны Украины Тоомасу Нахкуру суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства, он должен сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Он также был отстранен от должности.

СБУ не называла имена фигурантов дела. По информации источников "Украинской правды", в их числе Збитнев, Нахкур и бывший руководитель департамента Минобороны Александр Лиев.

На Украине регулярно вскрываются факты коррупции в различных сферах деятельности, в том числе в оборонной. По данным Счетной палаты, Минобороны в первые шесть месяцев прошлого года закупало продукты питания для военнослужащих по ценам в среднем на 30% выше рыночных. На фоне коррупционных скандалов в сентябре 2023 года был уволен глава военного ведомства Алексей Резников, вместо него назначили Рустема Умерова. Западные партнеры, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев, требуют от украинских властей действенных мер по борьбе с коррупцией. 29 января в Киев прибыли генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию для обсуждения вопроса контроля над распределением получаемой Украиной помощи, стороны подписали несколько меморандумов о взаимодействии в целях предотвращения мошенничества и коррупции.