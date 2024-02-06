СБУ утверждает, что следила за журналистами в рамках борьбы с наркотиками

В Службе безопасности Украины отметили, что в связи со скандалом вокруг представителей СМИ был уволен начальник департамента защиты национальной государственности Роман Семенченко

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) признала факт слежки за журналистами проекта расследований Bihus.Info, объяснив это мерами по борьбе с оборотом наркотиков.

За несколько часов до этого руководитель проекта Денис Бигус опубликовал итоги собственного расследования, согласно которому к слежке за журналистами были причастны 30 человек, операцию проводил департамент защиты национальной государственности СБУ.

"По имеющейся у СБУ оперативной информации, среди клиентов дилеров, через которых наркотические вещества поставлялись другим гражданам, оказались также, к сожалению, отдельные сотрудники Bihus.Info. В частности, одна из операторов, которая фигурировала в уголовном деле о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", - говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале СБУ.

В спецслужбе отметили, что в связи со скандалом вокруг журналистов был уволен начальник департамента защиты национальной государственности Роман Семенченко. "Руководством СБУ также приняты соответствующие кадровые решения по департаменту защиты национальной государственности и оптимизированы направления его работы", - заявили в пресс-службе СБУ.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк выразил недовольство тем, что СБУ, которая в начале скандала громко заявляла о начале расследования по факту слежки, спустя 17 дней опубликовала такой комментарий. "Фраза: "главное не выйти самим на себя" давно не была так уместна", - написал он в Telegram-канале.

В середине января в сети распространились записи скрытой съемки, на которых, как предполагается, журналисты Bihus.Info употребляют наркотики. Руководитель проекта Денис Бигус уволил сотрудников, оказавшихся в центре скандала. Однако при этом он заявил, что сотрудников прослушивали и следили за ними несколько месяцев. Тогда оппозиционные депутаты обвинили режим президента Украины Владимира Зеленского в целенаправленной слежке за журналистами, раскрывающими факты коррупции, и потребовали реакции со стороны политического руководства и правоохранительных органов. После волны критики и освещения скандала в западных СМИ СБУ была вынуждена реагировать и объявила о начале расследования по факту прослушивания журналистов.