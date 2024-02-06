Politico: прямой удар по Ирану не входит в число запланированных ответных мер США

По данным газеты, в американской администрации не хотят говорить о будущих возможных операциях

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не планируют наносить прямой удар по Ирану в качестве ответной меры на атаки на силы США на Ближнем Востоке. Об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на американского чиновника.

По информации издания, прямой удар по Ирану не является частью каких-либо запланированных ответных мер Вашингтона. Газете также неизвестно, предлагали ли помощники президента США Джо Байдена варианты нанесения ударов по территории Ирана.

Представители американской администрации также прокомментировали слова помощника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, который 4 февраля в эфире телекомпании CNN, отвечая на вопрос о возможном ударе по Ирану в качестве ответа на атаку против американских сил в Иордании, сказал, что не собирается подтверждать или исключать какие-либо действия США. По их мнению, Салливан не пытался таким образом намекнуть на реальную возможность прямой атаки на Иран. "Мы просто не хотим говорить о будущих возможных операциях", - объяснил один из чиновников.