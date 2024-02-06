Министра иностранных дел Йемена назначили новым главой правительства республики

Прежнего премьер-министра Маина Абдель Малик Саида назначили советником лидера президентского совета

ДУБАЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими назначил министра иностранных дел Ахмеда Авада бен Мубарака новым главой правительства республики. Соответствующий указ опубликован на сайте президентского совета.

Прежний премьер-министр - Маин Абдель Малик Саид, возглавлявший правительство с октября 2018 года, назначен советником главы президентского совета. Кто займет освободившийся пост министра иностранных дел, в тексте указа не уточняется.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). В наиболее активную фазу оно перешло в марте 2015 года, когда к конфликту присоединилась коалиция во главе с Саудовской Аравией. Гражданская война в Йемене привела к беспрецедентной гуманитарной катастрофе.

По данным ООН, более 24 млн йеменцев (примерно 80% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 4 млн.