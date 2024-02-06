5 февраля, 21:42

Задержанный по запросу Украины россиянин подал прошение об убежище в Аргентине

Буэнос-Айрес. Михаил Медведев/ ТАСС, архив
Буэнос-Айрес
© Михаил Медведев/ ТАСС, архив

В консульском отделе посольства РФ в южноамериканской республике заявили о готовности оказать Игорю Чуркину юридическую помощь в рамках своей компетенции

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 февраля. /ТАСС/. Адвокат гражданина России Игоря Чуркина, задержанного в Аргентине по запросу Украины, подал прошение о предоставлении его клиенту политического убежища. Об этом сообщила ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в южноамериканской республике Наталия Пустовалова.

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"Находимся в постоянном контакте с И. И. Чуркиным. Его обвиняют в "заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения". У россиянина есть аргентинский адвокат, который защищает его интересы и который подал прошение о предоставлении И. И. Чуркину политического убежища", - сказал она

Пустовалова подчеркнула, что консульский отдел посольства России в Аргентине готов оказать россиянину юридическую помощь в рамках своей компетенции.

Ранее Государственное бюро расследований Украины выступило с утверждением, что сын российского бизнесмена Игоря Чуркина, подозреваемый на Украине в уголовном правонарушении, задержан в Аргентине. 1 февраля посольство России в южноамериканской стране подтвердило, что в международном аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины был задержан гражданин России. Суд освободил Чуркина под подписку о невыезде до рассмотрения запроса о выдаче его Украине. 

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