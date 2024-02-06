США не намерены атаковать в Красном море судно Ирана, помогающее в борьбе с пиратством

Согласно первоначальным данным, отметил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер, ни один иранец не погиб в результате атаки Соединенных Штатов по Ираку и Сирии

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы США не будут атаковать в Красном море иранское судно "Бехшад", которое помогает в борьбе с пиратством в регионе. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

"Я не слышал, что США выбрали "Бехшад" в качестве своей цели. Мы очень хорошо осведомлены о "Бехшаде". Это довольно стандартная ситуация для Ирана - держать судно в Красном море, которое проводит операции, так что это само по себе не является чем-то необычным. Мы находимся там, чтобы поддерживать свободу навигации и работать с международным сообществом, чтобы обеспечить безопасный проход судов через этот водный путь. Мы не стремимся к конфронтации или войне с Ираном, но, если нашим силам будет угрожать опасность, мы примем соответствующие меры", - сказал Райдер, комментируя утверждения о том, что судно может заниматься разведкой и передавать информацию.

Согласно первоначальным данным, отметил Райдер, ни один иранец не погиб в результате атаки США по Ираку и Сирии. "Но повторюсь, что мы продолжаем оценивать ситуацию", - добавил пресс-секретарь.

Правительство США ранее заявило, что американские войска на одном из объектов в Иордании близ границы с Сирией были атакованы 28 января движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают, в частности, на Иран.

С начала эскалации конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в этих арабских странах, поскольку США продолжают оказывать военную помощь Израилю.