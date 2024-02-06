СМИ: Карл III продолжит еженедельно встречаться с премьером во время лечения от рака

Как указали в Букингемском дворце, королева Камилла не планирует менять программу своего участия в публичных мероприятиях пока ее муж будет получать лечение

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III продолжит еженедельно принимать у себя премьер-министра страны Риши Сунака в период лечения от рака. Об этом сообщают телеканал Sky News и вещательная корпорация Би-би-си.

Как ранее отметили в Букингемском дворце, хотя на время амбулаторного лечения врачи рекомендовали королю воздержаться от исполнения публичных обязанностей, он продолжит заниматься государственными делами и работать с бумагами. В официальные обязанности монарха ходит подписание принимаемых парламентом законов. Документы, требующие королевской подписи, а также отчеты членов кабмина Карл III каждое утро получает в так называемом красном портфеле.

Король также еженедельно принимает премьер-министра в Букингемском дворце для обсуждения важнейших событий в стране и мире. Несмотря на то, что британский монарх публично обязан оставаться нейтральным в отношении всех вопросов государственной политики, он имеет право давать премьер-министру советы и предупреждать его о своем несогласии с теми или иными решениями кабмина. Эти встречи проводятся в обстановке строгой конфиденциальности, а содержание бесед за закрытыми дверями никогда не протоколируется.

Как указали во дворце, королева Камилла не планирует менять программу своего участия в публичных мероприятиях пока ее муж будет получать лечение. Ожидается, что наследник престола принц Уэльский Уильям, который после перенесенной его женой Кэтрин полостной операции временно освободил свой график, чтобы посвятить время супруге и детям, в связи с болезнью отца будет вынужден досрочно вернуться к участию в различных официальных мероприятиях.