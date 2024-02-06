Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении финансирования на помощь Израилю, не включающий поддержку Украины и обеспечение защиты границ страны, в случае его одобрения американским Конгрессом. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении Административно-бюджетного управления Белого дома.

"Если бы президенту был представлен этот законопроект, он наложил бы вето, - отмечается в сообщении. - Администрация настоятельно призывает обе палаты Конгресса отвергнуть эту политическую уловку и вместо этого как можно скорее направить на стол президента двухпартийный законопроект о выделении дополнительных ассигнований на нужды национальной безопасности".

В управлении заявили, что американская администрация "решительно выступает против" такого законопроекта, поскольку он "ничего не делает для охраны границы", а также для поддержки Украины.

Группа конгрессменов США 3 февраля представила указанный законопроект. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) заявил, что конгрессмены, скорее всего, проголосуют по инициативе на этой неделе.

Сенат 4 февраля представил пакетные договоренности о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября прошлого года, объединяющие средства на ужесточение пограничного контроля на южной границе, помощь Украине и Израилю. Джонсон ранее уже называл предложение Сената "заведомо непроходным".