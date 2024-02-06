Кеннеди-младший: США не должны тратить деньги на Киев, пока не решат собственные проблемы

Кроме того, он убежден, что Вашингтону не следует выделять Украине средства до тех пор, пока у Соединенных Штатов не будет "безопасных границ и быстро развивающейся экономики"

ООН, 6 февраля. /ТАСС/. Соединенным Штатам не следует выделять новые средства на помощь Украине до тех пор, пока они не разберутся с собственными проблемами. Такое мнение изложил в социальной сети X Роберт Кеннеди - младший, объявивший о намерении участвовать в выборах президента США в ноябре в качестве независимого кандидата.

"Новый законопроект Сената - это катастрофа. Мы уже потратили $113 млрд на прокси-войну на Украине. Запрашивать дополнительные $60 млрд, когда у нас так много внутренних проблем, включая инфляцию и миграционный кризис на границе, - это безрассудство", - написал он в понедельник.

Кеннеди - младший убежден, что Вашингтону не следует выделять Киеву средства до тех пор, пока у США не будет "безопасных границ и быстро развивающейся экономики", а также пока США не выплатят "часть своего долга, составляющего $34 трлн".

Сенат Конгресса США 4 февраля представил пакетные договоренности о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября прошлого года, объединяющие средства на ужесточение пограничного контроля на южной границе, помощь Украине и Израилю. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) ранее уже называл предложение Сената "заведомо непроходным".