Премьер Катара: прекращение финансирования БАПОР будет иметь катастрофические последствия

Шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани также подчеркнул необходимость беспрепятственной и устойчивой доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав

ДУБАЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что решение некоторых стран о прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет иметь катастрофические последствия. Об говорится в сообщении катарского внешнеполитического ведомства, распространенном по итогам встречи премьера с генеральным комиссаром БАПОР Филиппом Лаззарини в Дохе.

Министерство также отметило, что Мухаммед бен Абдель Рахман пообещал продолжить финансовую поддержку агентства, осуществляющего свои операции "в условиях катастрофической гуманитарной ситуации, в которой оказалось невинное гражданское население сектора Газа". Кроме того, премьер подчеркнул необходимость беспрепятственной и устойчивой доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Ранее Лаззарини посетил Абу-Даби, где встретился с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, который призвал страны, прекратившие финансирование БАПОР, пересмотреть свое решение. После визита в Катар генеральный комиссар БАПОР планирует посетить Кувейт. Поездка Лаззарини в монархии Персидского залива проходит на фоне решения некоторых стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, приостановить финансирование БАПОР из-за подозрений в причастности нескольких сотрудников агентства к нападению ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября 2023 года.