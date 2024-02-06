ООН: две трети территории Газы подпадают под предписание Израиля об эвакуации

По оценкам всемирной организации, 75% жителей анклава были вынуждены покинуть свои дома

ООН, 6 февраля. /ТАСС/. Предписание Минобороны и Армии обороны Израиля об эвакуации охватывает 67% территории сектора Газа. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"С 7 октября 2023 года эвакуация была объявлена на 236 кв. км, что равно примерно 67% сектора Газа. На этой территории до 7 октября проживали около 1,78 млн палестинцев, а к концу декабря 2023 года там размещались 210 убежищ, в которых укрывались более 770 тыс. внутренне перемещенных лиц", - говорится в заявлении управления.

Всего, по оценкам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, 75% жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома, причем больше половины из них - женщины и дети.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.