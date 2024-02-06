БАПОР может потерять до $65 млн к концу февраля из-за сокращения финансирования

По данным издания The New York Times, к марту у агентства не будет средств для выплаты зарплат 30 тыс. сотрудников, 13 тыс. из которых работают в секторе Газа

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) может потерять к концу февраля до $65 млн из-за приостановки пожертвований со стороны крупных стран-доноров. Об этом в понедельник сообщила газета The New York Times со ссылкой на внутренние документы.

По меньшей мере 18 стран и учреждений объявили о приостановке финансирования агентства из-за якобы причастности некоторых его сотрудников к нападению боевиков радикального движения ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября прошлого года. Так, Германия, Швеция и Япония пропустят выплату средств на общую сумму почти $60 млн в этом месяце, отмечает газета.

Поскольку БАПОР не располагает необходимыми резервами для покрытия таких убытков, к марту у агентства не будет средств для выплаты зарплат 30 тыс. сотрудников, 13 тыс. из которых работают в секторе Газа, пишет издание.

По словам пресс-секретаря БАПОР Тамары Альрифай, после приостановки финансирования агентство получило около $5 млн от частных лиц. Это больше, чем оно обычно получало от таких лиц в течение одного месяца. Однако этих средств хватит только на несколько дней, они не смогут покрыть годовой бюджет БАПОР. Альрифай предложила восполнить дефицит за счет заемных средств из централизованного резерва ООН.

БАПОР было учреждено в 1949 году. В его задачи входит предоставление медицинской, социальной, продовольственной помощи и образования 5,9 млн беженцев, которые проживают в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане, Сирии. В БАПОР работают более 30 тыс. сотрудников. Управляет агентством генеральный комиссар, назначаемый генсеком ООН. С марта 2020 года пост комиссара занимает швейцарец Филипп Лаззарини. Организация финансируется за счет добровольных взносов государств - членов ООН, а также ЕС и международных НПО. Для его полноценной работы необходимо порядка $1,2 млрд в год. В 2022 году организация получила $1,17 млрд. Крупнейшим донором БАПОР являются США ($344 млн в 2022 году). Взнос России в 2022 году составил $2 млн.