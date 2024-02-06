Мадуро обвинил агентство AP в преднамеренном искажении его заявления

Президент Венесуэлы опроверг сообщение Associated Press, в котором говорилось, что он заявил о победе на предстоящих президентских выборах "по-хорошему или по-плохому"

КАРАКАС, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил американское информационное агентство Associated Press в преднамеренном искажении его заявления на митинге 4 февраля. Мадуро опроверг сообщение AP, в котором говорилось, что он заявил о победе на предстоящих президентских выборах "по-хорошему или по-плохому", в то время как слова президента касались реакции на попытки дестабилизировать обстановку в стране.

"Первым источником [этой информации] стало американское агентство ЦРУ Associated Press, которое было основано США 40-50 лет назад, принадлежит ЦРУ и работает в интересах Соединенных Штатов Америки", - заявил в понедельник президент в программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión. Он отметил, что первым ложное сообщение повторил "портал Белого дома - "Голос Америки" (признан в РФ СМИ-иноагентом), а затем его опубликовали западные и финансируемые ЦРУ венесуэльские оппозиционные СМИ.

В телепрограмме была воспроизведена видео запись заявления Мадуро. "При любых обстоятельствах, перед любыми попытками олигархического империализма будьте спокойны: железные нервы, максимальная военно-гражданская мобилизация, вместе мы побеждаем, и мы победим по-хорошему или по-плохому, мы победим, всегда побеждаем", - провозгласил Мадуро на митинге в День Национального достоинства.

Информационное агентство Associated Press было основано в 1846 году в Нью-Йорке.