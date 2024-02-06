Генерал ВСУ в отставке выразил мнение, что Зеленский не справляется с обязанностями

Сергей Кривонос сказал об этом в интервью телеканалу "Прямой", комментируя ситуацию вокруг главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос считает, что президент Украины Владимир Зеленский не справляется со своими обязанностями.

"Что касается заявления президента, что он думает о замене руководства Украины, хочется надеяться, что он подумал про себя. Мне бы очень хотелось поверить, что он понял, что в принципе не справляется с определенной частью своих обязанностей касательно Конституции и касательно закона о мобилизации", - сказал он в интервью телеканалу "Прямой", комментируя ситуацию вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ранее бывший депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. По его данным, в этой связи офис президента получил возмущенные звонки от иностранных партнеров. В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако указа пока нет. Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.

Однако спекуляции в украинских и западных СМИ насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор. Газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в Киеве, что Залужный пока сохранит свой пост, однако решение о его отставке уже принято.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что к новостям о Залужном есть много вопросов, однако очевидно, что у киевского режима "все неладно". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг темы увольнения главкома ВСУ отражает агонию и распад государственности Украины.