США сообщили о нанесении нового удара по Йемену

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

В Центральном командовании ВС Соединенных Штатов отметили, что целью стали надводные дроны хуситов

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Американские военные нанесли в понедельник новый удар по территории Йемена, целью атаки стали надводные дроны мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"5 февраля, приблизительно в 15:30 по времени Саны, силы CENTCOM нанесли удар по надводным дронам со взрывчаткой, принадлежащим хуситам. ВС США обнаружили надводные дроны на подконтрольных хуситам территориях Йемена и определили, что они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и коммерческим судам в регионе", - говорится в сообщении, опубликованном командованием в X (ранее Twitter).