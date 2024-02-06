США заявили о готовности оказать Чили помощь в связи с пожарами

По последним данным, в республике погибли не менее 122 человек

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы оказать необходимую помощь Чили в связи с пожарами в регионе Вальпараисо, в результате которых погибли более 120 человек. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, распространенном в понедельник пресс-службой Белого дома.

"Моя администрация находится в контакте с нашими чилийскими партнерами, и Соединенные Штаты готовы оказать необходимую помощь чилийскому народу. Соединенные Штаты поддерживают Чили в это непростое время", - заявил американский лидер.

Президент Чили Габриэль Борич 2 февраля объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вальпараисо из-за пожаров. По последним данным, погибли не менее 122 человек. Уничтожены или повреждены более 14 тыс. домов.