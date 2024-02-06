Корабли Израиля обстреляли гуманитарный конвой ООН с продовольствием

По данным телеканала Al Jazeera, директор БАПОР в Газе Томас Уайт опубликовал фотографии, на которых запечатлен грузовик с поврежденным кузовом

ДУБАЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Корабли Израиля обстреляли гуманитарный конвой Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, директор БАПОР в Газе Томас Уайт опубликовал фотографии, на которых запечатлен грузовик с поврежденным кузовом.

"В Газе сегодня утром конвой с продовольствием при ожидании движения в северные районы Газы был обстрелян израильским флотом. К счастью, никто не пострадал", - написал он.

До этого несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября прошлого года. Как сообщали в ООН, без возобновления финансирования функционирование БАПОР может оказаться под угрозой к концу февраля.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.