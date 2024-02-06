Армия еврейского государства также проводит рейды в населенных пунктах, расположенных в окрестностях городов Наблус и Дженин

ДУБАЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Израильские военные штурмовали лагеря для беженцев Айн-Султан и Акабат-Джабр на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

По его данным, в результате действий израильских сил завязался стрелковый бой с отрядами местного сопротивления. Армия обороны Израиля проводит также рейды в населенных пунктах, расположенных в окрестностях городов Наблус и Дженин.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.