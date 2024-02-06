6 февраля, 02:52
Палестино-израильский конфликт

ООН сообщила, что Израиль не пустил в январе на север Газы 56% гуманитарных конвоев

Юсеф Мухаммед/ ТАСС
© Юсеф Мухаммед/ ТАСС

В Управлении по координации гуманитарных вопросов Организации Объединенных Наций отметили, что в центральную часть анклава не попало 25% запланированных миссий

ООН, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Израиля в январе отказали в доступе более чем половине гуманитарных миссий на север сектора Газа. Об этом говорится в опубликованном докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

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"В январе израильские власти отказали в доступе 56% запланированных на север Газы миссий гуманитарной помощи (34 из 61) и 25% миссий в центральную часть (28 из 114)", - сказано в документе.

Ранее УКГВ сообщало, что 75% жителей сектора Газа - более 1,7 млн человек - являются перемещенными лицами и сталкиваются с острой нехваткой воды, продовольствия, медикаментов и жилья. 

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