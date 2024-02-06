Фермерские протесты прошли ночью по всем Нидерландам

В полиции сообщили, что из-за большого количества акций правоохранительные органы даже не смогли отреагировать на все инциденты

ГААГА, 6 февраля. /ТАСС/. Протесты фермеров прошли в различных районах Нидерландов минувшей ночью. Демонстранты выезжали на тракторах на автотрассы, разводили костры и запускали фейерверки, сообщает телеканал NOS.

По его данным, протесты, в частности, прошли на трассах А2 рядом с городом Брюкеленом, А7 рядом с городом Пурмерендом и А32 рядом с городом Стейнвейком.

В полиции рассказали, что на трассе А50 в районе города Бейкбергена подожгли в том числе асбестовые листы, при горении которых в воздух выделяются вредные вещества. Для очистки дороги на место были вызваны специальные службы. Костры с использованием тюков сена, покрышек и подручных материалов также разжигались на трассах А28, А15 и А12.

Как отметили в полиции, из-за большого количества акций правоохранительные органы даже не смогли отреагировать на все инциденты. Во многих случаях действия фермеров привели к опасным ситуациям для здоровья людей, окружающей среды и участников дорожного движения, подчеркнули полицейские. В некоторых местах речь идет об уголовно наказуемых преступлениях, ведется их расследование.

Фермерские протесты начались в Нидерландах с 2 февраля вслед за некоторыми другими европейскими странами. Основное недовольство участников акций связано с тем, что цены на производство растут, а закупочные цены в ЕС остаются без изменений, в том числе из-за дешевого импорта продовольствия с Украины и из других государств. Кроме того, фермеры недовольны политикой ЕС в сфере сельского хозяйства, в результате которой они получают все меньше субсидий, но сталкиваются со все большим количество правил и ограничений.