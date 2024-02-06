Американский посол в Дели заявил, что саммит стран QUAD состоится после выборов в США

По словам Эрика Гарсетти, прошлый год был очень активным в отношениях Соединенных Штатов и Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 февраля. /ТАСС/. Следующий саммит стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, объединяет Австралию, Индию, Японию и США), который был запланирован на 27 января в Нью-Дели, может состояться сразу после выборов в США. Об этом сообщил изданию The Hindu посол США в Индии Эрик Гарсетти.

"Это произойдет сразу после выборов", - сказал он, отвечая на вопрос о QUAD.

По словам Гарсетти, 2023 год был очень активным в отношениях США и Индии: премьер-министр Нарендра Моди посетил Штаты с официальным визитом, Джо Байден присутствовал на саммите G20 в Индии, министр финансов Джанет Йеллен была в республике четыре раза. Как указал посол, сейчас странам нужно время, чтобы проработать повестку. "Конец года будет более продуктивным", - резюмировал он.

Предыдущая встреча на высшем уровне лидеров QUAD состоялась в мае прошлого года в японской Хиросиме. В текущем году Нью-Дели рассчитывал принять у себя президента США Джо Байдена, премьер-министра Японии Фумио Кисиду и его австралийского коллегу Энтони Альбанезе в конце января, так как 26 января страна широко отмечала один из важнейших государственных праздников - День республики.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года действующий американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года, он считается сейчас фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.