Yonhap: Южная Корея запустит производство новых артснарядов калибра 155 мм

По данным агентства, дальность полета нового боеприпаса составляет около 60 км

СЕУЛ, 6 февраля. /ТАСС/. Южная Корея планирует запустить в 2024 году массовое производство новых артиллерийских снарядов калибра 155 мм с дальностью полета до 60 км. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Управление программ оборонных закупок.

Представители управления и оборонной компании Poongsan провели встречу, посвященную официальному завершению разработки снаряда. Ее начали в 2014 году, в августе 2023 года специалисты признали боеприпас пригодным к использованию в боевых условиях.

Дальность полета нового снаряда составляет около 60 км, что на 30% больше, чем у других "существующих снарядов". Он оснащен реактивным двигателем.

Управление планирует подписать контракт о массовом производстве с компанией в этом году. Южнокорейские власти надеются, что новая разработка будет способствовать росту экспорта.