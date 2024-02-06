Глава внешнеполитической службы Евросоюза в понедельник анонсировал ограничения для компаний в рамках нового пакета антироссийских санций

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Киев. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Жозеп Боррель прибыл в Киев", - написал он в своем Telegram-канале.

В понедельник Боррель выступил на пресс-конференции в Варшаве. В ходе мероприятия он сообщил, что в рамках готовящегося 13-го санкционного пакета против России сообщество введет ограничительные меры в отношении расположенных в разных странах компаний, которые, по мнению ЕС, участвуют в обходе санкций против Москвы.