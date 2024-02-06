СМИ: во время ударов армии Израиля в Газе в январе погибли 14 журналистов

Агентство WAFA со ссылкой на доклад Профсоюза журналистов Палестины сообщает, что в анклаве продолжаются целенаправленные нападения на сотрудников СМИ и членов их семей

ДУБАЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Жертвами ударов израильской армии по сектору Газа в январе этого года стали 14 журналистов. Об этом сообщает информационное агентство WAFA со ссылкой на доклад Профсоюза журналистов Палестины.

В общей сложности за прошлый месяц было зарегистрировано 135 преступлений, совершенных израильскими силами в отношении журналистов в Палестине. При этом восемь сотрудников СМИ были убиты в результате прямых обстрелов жилых строений, еще четверо погибли при выполнении редакционных заданий, утверждается в докладе.

В профсоюзе отмечают, что в анклаве продолжаются целенаправленные нападения на журналистов и членов их семей. Согласно отчету, преднамеренные удары по домам сотрудников СМИ унесли жизни нескольких десятков членов их семей.

В общей сложности, указывается в докладе, с начала обострения конфликта 7 октября, в секторе Газа было убито 116 журналистов. Судьба еще нескольких остается неизвестной после потери с ними связи.