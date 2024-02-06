На Украине работнику аппарата Верховного суда предъявили обвинение за поддержку России

Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение одному из работников аппарат Верховного суда страны за поддержку действий России.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на руководителя одного из структурных подразделений Верховного суда Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. Утверждается, что обвиняемый в разговорах с подчиненными, помимо прочего, якобы отрицал суверенитет Украины и поддерживал действия сил РФ.

В спецслужбе добавили, что работника аппарата Верховного суда обвиняют по статье УК об "оправдании, признании правомерными и отрицании" действий России, которые власти Украины расценивают как "агрессию", а также за "глорификацию" (прославление) участников специальной военной операции (СВО). Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

После начала СВО власти Украины начали массово возбуждать уголовные дела против "пророссийски настроенных" политиков и журналистов, писателей, священников и других граждан. По данным бывшего лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, к середине 2023 года открыто более 17 тыс. таких дел, причем людей обвиняют в "государственной измене", что предполагает до 15 лет лишения свободы.