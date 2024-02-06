США заявили о возможности производить до 80 тыс. боеприпасов в месяц к концу года

Помощник министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш отметил, что это позволит более полноценно поддерживать Украину, а также пополнить запасы США и союзников

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты к концу 2024 года будут в состоянии производить до 80 тыс. артиллерийских снарядов в месяц, что позволит Вашингтону активнее поддерживать Украину. Об этом заявил помощник министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Что касается обычных боеприпасов, таких как калибра 155 мм, мы уже находимся на пути к тому, чтобы производить 70-80 тыс. в месяц к концу этого календарного года, - заявил Буш. - Это позволит нам сделать несколько вещей: более полноценно поддерживать Украину, а также пополнить собственные запасы и запасы наших союзников, которые признали необходимость в более объемных запасах, а также увеличения производственных мощностей". По его словам, США наращивают производство противотанковых ракет Javelin, управляемых ракет GMLRS, боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot, переносных зенитных ракетных комплексов Stinger и других вооружений, которые задействованы на Украине.

Буш отметил, что для наращивания производства до 100 тыс. снарядов в месяц к концу 2025 года необходимо, чтобы Конгресс США выделил на это дополнительное финансирование. По его словам, законодатели должны выделять на закупку боеприпасов еще около $3,1 млрд в год.

Украинские власти и западные союзники Киева уже долгое время отмечают критическую нехватку боеприпасов у Вооруженных сил Украины. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.