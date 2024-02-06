Байден сказал, что недавно общался с покойным президентом Франции Митерраном

В американских СМИ предположили, что глава Соединенных Штатов перепутал его с нынешним лидером республики Эмманюэлем Макроном

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден оговорился и сказал, что недавно встречался с президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году.

"Сразу после моего избрания я поехал на так называемую встречу G7, встречу всех лидеров НАТО. Это было на юге Англии. Я сел и сказал: "Америка вернулась". И тогда Миттеран из Германии, то есть, из Франции, посмотрел на меня и спросил: "Знаете, что... И надолго ли вы вернулись?", - рассказал американский лидер, выступая на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе, штат Невада. Американские СМИ отметили, что Байден, вероятно, перепутал покойного французского президента с нынешним лидером республики Эмманюэлем Макроном.

Байден, которому в ноябре 2023 года исполнился 81 год, нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки, которые в США шутливо именуют "байденизмы". Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.

Франсуа Миттеран занимал должность президента Франции с 1981 по 1995 год. Он умер 8 января 1996 года в возрасте 79 лет менее чем через год после того, как покинул высший государственный пост.