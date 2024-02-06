Партия "Аманат" предложила кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьера Казахстана

На текущий момент он занимает должность главы администрации президента

АСТАНА, 6 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая партия Казахстана "Аманат" ("Завет предков") предложила лидеру страны Касым-Жомарту Токаеву кандидатуру главы администрации президента Олжаса Бектенова на должность премьер-министра. Об этом проинформировала президентская пресс-служба.

"Президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель Мажилиса (нижней палаты - прим. ТАСС) парламента, председатель партии "Aманат" Ерлан Кошанов от имени политической партии "Aманат" предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В соответствии с законодательством в ближайшее время глава государства обсудит предложенную кандидатуру с остальными фракциями партий в Мажилисе.